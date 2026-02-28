リサーチ事業などを手がける株式会社イードはこのほど、婚活情報メディア「Ｌｉｐｒｏ（婚活）」において、現在婚活中または婚活を始めたい未婚男女３００人を対象に実施した婚活に関する意識調査の結果を公開。結婚相手に求める条件の中で「妥協できない」こととして、男性は女性の「容姿」、女性は男性の「年収／金銭感覚」が上位に入っていることが分かった。

【結婚相手に求める条件の中で「妥協できない」こと】

＜１位＞価値観１８９票

＜２位＞性格１８６票

＜３位＞金銭感覚１４７票

＜４位＞居心地の良さ１３０票

＜５位＞年収／経済力１０３票

＜６位＞容姿９０票

【妥協できないこと男女別トップ５】

▼男性

＜１位＞価値観

＜２位＞性格

＜３位＞金銭感覚

＜４位＞居心地の良さ

＜５位＞容姿

▼女性

＜１位＞性格

＜２位＞価値観

＜３位＞年収／経済力

＜４位＞金銭感覚

＜５位＞居心地の良さ

同社は「男女別で見ると『価値観』『性格』が上位なのは男女共通ですが、男性の場合は５位が『容姿』、女性の場合は３位が『年収／経済力』となりました」としている。

調査対象は男性１３３人、女性１６７人。年齢層は２０代８０人、３０代１２２人、４０代７４人、５０代２３人、６０代以上１人。