婚活で妥協できないことは？男性は「女性の容姿」、女性は「男性の経済力」が上位に
リサーチ事業などを手がける株式会社イードはこのほど、婚活情報メディア「Ｌｉｐｒｏ（婚活）」において、現在婚活中または婚活を始めたい未婚男女３００人を対象に実施した婚活に関する意識調査の結果を公開。結婚相手に求める条件の中で「妥協できない」こととして、男性は女性の「容姿」、女性は男性の「年収／金銭感覚」が上位に入っていることが分かった。
【結婚相手に求める条件の中で「妥協できない」こと】
＜１位＞価値観１８９票
＜２位＞性格１８６票
＜３位＞金銭感覚１４７票
＜４位＞居心地の良さ１３０票
＜５位＞年収／経済力１０３票
＜６位＞容姿９０票
【妥協できないこと男女別トップ５】
▼男性
＜１位＞価値観
＜２位＞性格
＜３位＞金銭感覚
＜４位＞居心地の良さ
＜５位＞容姿
▼女性
＜１位＞性格
＜２位＞価値観
＜３位＞年収／経済力
＜４位＞金銭感覚
＜５位＞居心地の良さ
同社は「男女別で見ると『価値観』『性格』が上位なのは男女共通ですが、男性の場合は５位が『容姿』、女性の場合は３位が『年収／経済力』となりました」としている。
調査対象は男性１３３人、女性１６７人。年齢層は２０代８０人、３０代１２２人、４０代７４人、５０代２３人、６０代以上１人。