◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節 浦和２―３鹿島（２８日・埼玉スタジアム）

浦和は前半に奪った２点のリードを守れず、後半４５分の失点で２―３と敗れた。５万２８４１人が詰めかけた一戦で敗れ、ホーム開幕戦を飾ることはできなかった。

前半１４分、右サイドを突破したＭＦ金子拓郎のラストパスを、大卒ルーキーＦＷ肥田野蓮治がスライディングで押し込んで先制。肥田野は特別指定で出場し、初ゴールを挙げた昨季１１月の岡山戦から、出場４試合で３ゴール、今季は２ゴール目となった。

さらにたたみかけた浦和は、同１９分にＣＫからＤＦ根本健太が触ってファーサイドに流れたボールを、キャプテンのＭＦ渡辺凌磨が押し込んで追加点。渡辺も今季２点目となった。しかし前半４１分、ＤＦ関根貴大のハンドでＰＫに。これを鹿島ＦＷレオセアラに決められ、２―１で前半を折り返した。

しかし、後半は鹿島に流れを奪われ、同１０分にＣＫから鹿島ＦＷ鈴木に決められて同点に。その後はＦＷキーセテリンや二田、さらに同２７分には９年ぶりに復帰した元日本代表ＦＷオナイウ阿道を投入したが、効果的な攻撃にはつながらず。セットプレーの守備を修正できず、ＣＫから後半４５分に鹿島ＦＷチャブリッチに３点目を決められ、痛恨の逆転負けとなった。