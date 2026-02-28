◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）

１着馬に高松宮記念（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）の優先出走権が与えられる短距離重賞が１６頭で争われ、７番人気のペアポルックス（牡５歳、栗東・梅田智之厩舎、父キンシャサノキセキ）が直線内から抜け出し、重賞初制覇を飾った。岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝は当レース初勝利。勝ちタイムの１分７秒０は、１９年モズスーパーフレア、２５年ママコチャの１分７秒１を上回るレースレコードとなった。

同馬はスプリンターズＳ、京阪杯と最近２戦２ケタ着順が続いていたが、３か月の休養を挟んで完全復調。昨年２着の雪辱を果たした。５番人気のレイピア（戸崎圭太騎手）が２着。１番人気のルガル（鮫島克駿騎手）が３着だった。

岩田康誠騎手（ペアポルックス＝１着）「何度も乗せていただいていて勝ち切れないレースが続いていたので、本当に最高のパフォーマンスを見せてくれたなと思います。（内が）空いてましたね。腹括って、脚を信じて、瞬発力とか、そういう脚があるので。（高松宮記念は）去年も大失敗していますし、枠もそうですがいいレースができればと思います」