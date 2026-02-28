この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が「【USJ初心者必見】絶対食べたい定番フード14選！穴場でのんびりVlog【ユニバ】」と題した動画を公開しました。

今回は、パーク内で楽しめるおすすめの定番グルメを2日間にわたって食べ歩き、その魅力を詳しく紹介しています。



動画の冒頭、まずは「デリシャス・ミー！ザ・クッキー・キッチン」へ。もちもぐさんは「カラフル！イースターエッグのクッキーサンド」を手に取り、ラグーン沿いのベンチで実食します。「一口でガツンとプリン味」「甘めでどこか懐かしい味わい」と評し、サクサクのクッキーとしっとりしたクリームの相性を楽しみました。

続いて、テーマパークならではの肉グルメを食べ比べ。「スプラッシュダウン・スナック」で購入した「ターキーレッグ」は、大人の拳ほどのサイズ感で燻製の香ばしさが特徴。「意外とあっさり食べやすい」としつつも、小骨には注意が必要とアドバイスします。一方、「フォッシル・フュエルズ」の「スモークチキン」は、もちもちと柔らかい食感が魅力。「小骨がなくて食べやすい」と、それぞれの違いを比較解説しています。



「ディスカバリー・レストラン」では、恐竜をモチーフにしたスイーツを堪能。「ジュラシックパーク・ケーキ」は、地層のように重なったチョコやダークチェリーの層が美しく、「濃厚なチョコにチェリーの酸味が合わさって大人な味」と絶賛しました。動画の後半では、「マリオ・カフェ＆ストア」の「パンケーキ・サンド」も登場。ルイージの帽子をかたどったスイーツに、もちもぐさんは「生クリームとチーズクリームの濃厚なコクがあるのに重すぎない」とコメントし、星5つの高評価をつけています。



動画ではこのほかにも、混雑を避けてゆっくり過ごせる穴場の休憩スポットや、パレードの様子なども紹介されています。USJでの食事や休憩場所に迷った際は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。