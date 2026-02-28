鹿島が大一番を制す！ エース鈴木弾などで２点差を追いつき、終盤に決勝弾！ 浦和に３−２逆転勝利で３連勝！
Jリーグは２月28日、J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第４節の浦和レッズ対鹿島アントラーズを埼玉スタジアム2002で開催した。
EASTグループでともに勝点７で並ぶ２位浦和と３位鹿島の直接対決。大一番は立ち上がりから球際での激しい攻防となった。
今季初めてのホーム埼スタでのゲームとなった浦和が、徐々に攻勢を強める。13分に肥田野蓮治の左足のシュートがポストに直撃するなど、何度か創出した決定機を決めきれない。
それでも、その１分後、右サイドを鋭い仕掛けで突破した金子拓郎の折り返しを、肥田野が左足で決めて先制する。
さらに19分には、左CKから追加点。クロスにニアで根本健太が頭で触り、ファーサイドに飛び込んだ渡邊凌磨が左足でネットを揺らす。
鹿島も反撃に出る。相手のペナルティエリア内でのハンドで獲得したPKを、キッカーのレオ・セアラがしっかりと決めて１点を返した。
さらに後半も勢いに乗るアウェーチームは55分、右CKのチャンスからエースが同点弾。キッカー樋口雄太のボールに反応した鈴木優磨がゴール前へ鋭く飛び込み、ヘディングで強烈なシュートを叩き込み、試合を振り出しに戻した。
そして90分に逆転弾。左CKから途中出場のチャヴリッチが頭で合わせてネットを揺らす。これが決勝ゴールとなり、３−２で制した鹿島が３連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！
EASTグループでともに勝点７で並ぶ２位浦和と３位鹿島の直接対決。大一番は立ち上がりから球際での激しい攻防となった。
今季初めてのホーム埼スタでのゲームとなった浦和が、徐々に攻勢を強める。13分に肥田野蓮治の左足のシュートがポストに直撃するなど、何度か創出した決定機を決めきれない。
さらに19分には、左CKから追加点。クロスにニアで根本健太が頭で触り、ファーサイドに飛び込んだ渡邊凌磨が左足でネットを揺らす。
鹿島も反撃に出る。相手のペナルティエリア内でのハンドで獲得したPKを、キッカーのレオ・セアラがしっかりと決めて１点を返した。
さらに後半も勢いに乗るアウェーチームは55分、右CKのチャンスからエースが同点弾。キッカー樋口雄太のボールに反応した鈴木優磨がゴール前へ鋭く飛び込み、ヘディングで強烈なシュートを叩き込み、試合を振り出しに戻した。
そして90分に逆転弾。左CKから途中出場のチャヴリッチが頭で合わせてネットを揺らす。これが決勝ゴールとなり、３−２で制した鹿島が３連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！