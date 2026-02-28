「監督の構想から外れた」なぜエース候補だった日本人が“戦力外”状態になってしまったのか MLSから関心、退団の可能性は「ますます高くなっている」

「監督の構想から外れた」なぜエース候補だった日本人が“戦力外”状態になってしまったのか MLSから関心、退団の可能性は「ますます高くなっている」