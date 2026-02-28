現在、イタリア・ミラノで開催中の「ミラノ・ファッションウィーク」に、Snow Manの渡辺翔太が参加。その様子をファッションプレス公式Instagramやファッション通信公式Instagramが伝えた。

【動画】渡辺翔太が爽やかな“男モード”ルック披露、岩本照との合流に期待を語る

■Snow Man渡辺翔太の艶肌が光る、グレージュ系コーデで軽やか春ルック

この日の渡辺は、スタンドカラーの淡いグレートーンのジャケット姿で、インナーにはグレージュのニット。バッグも同系色で揃え、ボトムスは黒系のパンツで引き締めた、軽やかなモードルックで登場。

ファッション通信公式Instagramでは、「【ミラノコレ2026年秋冬速報】」としてTOD’S（トッズ）の会場を見学する渡辺の姿を動画で投稿。

説明を受けながらトッズのクラフツマンシップに触れた渡辺は、にこやかかつ興味津々な様子で耳を傾けている。

テキストでは「『TOD’S（トッズ）』の会場で、Snow manの渡辺 翔太をキャッチ」と綴り、「真剣に、そして興味深々な表情でブランドの世界観を堪能」と会場での渡辺の様子を伝えた。

「お勉強している翔太くん」「真剣に見てお話して勉強してる」「アンバサダーにふさわしい」とその姿勢に注目が集まっていた。

■渡辺翔太が“男モード”でメンバー愛を発揮

また、ファッションプレス公式Instagramでも、渡辺の様子を動画でキャッチ。

「今日は何モード？」の問いに、渡辺は「今日の渡辺翔太は男モードです！」とガッツポーズ。「若さっていうよりは、自分の歳相応な“男らしい色気”をちょっとでも見せられたらいいな」とにこやかに回答。

さらに、同じくミラノ入りしているSnow Manのメンバー・岩本照についても言及。「岩本と一緒にやりたいことは？」の質問に、渡辺は「岩本も甘いものが好きなので一緒に、もし合流できたら定番のジェラートを行くとかいいんじゃないですかね」と期待を寄せた。

渡辺は2026年1月に「トッズ」のアンバサダーに就任したばかり。2月27日に行われた「トッズ」2026年秋冬 ウィメンズ コレクションのショーに出席した。

「お肌がきれい」「このコーデ好き」「TOD’Sコーディネート似合ってます」「筋肉ポーズかわいい」「男らしい色気感じます」とスタイリングに注目が集まった他、「岩本くんと合流できますように」「ひーくんとのジェラート2ショット見たい」「翔太くんから照くんの名前だしてくれて嬉しい」など、岩本との合流を願うコメントも寄せられていた。

■動画：渡辺翔太が岩本照との合流に期待「ジェラートを食べに行くとかいいんじゃないか」