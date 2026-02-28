　開始日　　 終了日　 コード　　　　　　　 銘柄名　　　　　　　 買付価格　　 備考
26/02/26　 26/04/09　<2692> 伊藤忠食品　　　　　　　　　　　　13,000円　上場廃止予定
26/02/26　 26/04/09　<8934> サンフロンティア不動産　　　　　　 2,800円　　　 -
26/02/25　 26/04/08　<2540> 養命酒製造　　　　　　　　　　　　 4,050円　上場廃止予定
26/02/16　 26/04/06　<4974> タカラバイオ　　　　　　　　　　　 1,150円　上場廃止予定
26/02/20　 26/04/06　<4659> エイジス　　　　　　　　　　　　　 4,450円　上場廃止予定
26/02/16　 26/04/02　<9927> ワットマン　　　　　　　　　　　　　 972円　上場廃止予定
26/02/16　 26/03/31　<9338> ＩＮＦＯＲＩＣＨ　　　　　　　　　 4,560円　上場廃止予定
26/02/13　 26/03/30　<3546> アレンザホールディングス　　　　　 1,465円　上場廃止予定
26/02/09　 26/03/25　<4556> カイノス　　　　　　　　　　　　　 2,285円　上場廃止予定
26/02/06　 26/03/24　<6403> 水道機工　　　　　　　　　　　　　 4,050円　上場廃止予定
26/02/06　 26/03/24　<6670> ＭＣＪ　　　　　　　　　　　　　　 2,200円　上場廃止予定
26/02/05　 26/03/23　<7999> ＭＵＴＯＨホールディングス　　　　 7,626円　上場廃止予定
26/02/05　 26/03/23　<1726> ビーアールホールディングス　　　　　 530円　上場廃止予定
26/02/04　 26/03/19　<7922> 三光産業　　　　　　　　　　　　　　 726円　上場廃止予定
26/02/02　 26/03/17　<4690> 日本パレットプール　　　　　　　　 2,510円　上場廃止予定
26/02/13　 26/03/16　<7242> カヤバ　　　　　　　　　　　　　　 4,139円　　　 -
26/02/13　 26/03/13　<1888> 若築建設　　　　　　　　　　　　　 4,455円　　　 -
25/12/12　 26/03/10　<4384> ラクスル　　　　　　　　　　　　　 1,900円　上場廃止予定
26/01/26　 26/03/10　<202A> 豆蔵　　　　　　　　　　　　　　　 3,551円　上場廃止予定
26/02/09　 26/03/10　<7229> ユタカ技研　　　　　　　　　　　　 3,024円　上場廃止予定
26/01/07　 26/03/06　<2972> サンケイリアルエステート投資法人 125,000円　上場廃止予定
26/01/22　 26/03/06　<4464> ソフト９９コーポレーション　　　　 4,100円　上場廃止予定
26/01/26　 26/03/05　<9067> 丸運　　　　　　　　　　　　　　　　 949円　上場廃止予定
26/01/09　 26/03/04　<7450> サンデー　　　　　　　　　　　　　 1,280円　上場廃止予定
26/02/03　 26/03/04　<6951> 日本電子　　　　　　　　　　　　　 5,148円　　　 -
26/02/02　 26/03/03　<5352> 黒崎播磨　　　　　　　　　　　　　 4,200円　上場廃止予定
25/12/18　 26/03/02　<3593> ホギメディカル　　　　　　　　　　 6,700円　上場廃止予定
26/01/15　 26/03/02　<6201> 豊田自動織機　　　　　　　　　　　18,800円　上場廃止予定

※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。

株探ニュース