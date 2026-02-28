◇MLBオープン戦 ジャイアンツ12-4ドジャース(日本時間28日、スコッツデール・スタジアム)

ドジャースのロバーツ監督が現地時間27日、山本由伸投手の侍ジャパン合流前最後のオープン戦を終え、取材に応じました。

山本投手はこの日、帰国前最後オープン戦に先発登板。初回、先頭打者に本塁打を許すなど3回2失点の結果となりましたが、三振を4つ奪い、最速は約156キロをマークしました。

ロバーツ監督は試合後、山本投手について、「彼に関しては、シーズン序盤はまずしっかりと状態を作っていくことを重視しています。由伸については問題ありませんし、心配していません」とコメント。一方、日本代表に合流することには、「チームジャパンに合流して離れる間は、間違いなく寂しくなります」と話しつつ、「こちらとして必要なものはきちんと得られました」と話しました。

また、WBCについて、「野球にとって本当に素晴らしい大会だと思いますし、選手たちがそれぞれの国を代表してプレーする姿を見るのは、とても楽しいですね」と回答。日本開催の試合は、「起きられたら見ます」と答えました。

さらに、日本対アメリカとの決勝戦で山本投手が登板することとなった場合の国内の反応について、「アメリカ人ファンはアメリカを応援するでしょう」と答える一方、「真っ二つに分かれるでしょうね。ヨシノブのファンも本当にたくさんいますから、間違いなく盛り上がると思います」と山本投手へ期待を寄せました。