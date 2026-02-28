2月28日までに、芸人の江頭2:50のYouTubeが更新された。今回は3週間前にアップされていた動画に引き続き、女優の二階堂ふみが登場。彼女との赤裸々トークを公開し、その内容が話題となっている。

今回は、『【速報】江頭と二階堂ふみが歴史的快挙』と題した動画を公開。2026年2月27日に発売される江頭の写真集を1年前に二階堂が撮影した経緯から、今回はその撮影から1年ぶりの再会の模様が撮影されていた。

その中で、江頭は二階堂と芸人・メイプル超合金のカズレーザーの結婚について興味津々。結婚にいたるまでの経緯について質問し、その中で二階堂は結婚の決め手に言及した。

「江頭さんが『ちょっと聞いていい？ ぶっちゃけ』と口を開くと、2人の出会いについて質問。『お友達が紹介してくださった』と、元々カズレーザーさんのファンだった二階堂さんを知る知人の紹介だったことを告白。さらに、『どういうところがよかったの？』と決め手を聞くと、『顔』と即答。思わず江頭さんも『直球〜』と驚き、スタッフにも笑いが沸き起こっていました」（芸能プロ関係者）

「（顔が）素敵だと思ってファンだった」と結婚の決め手を明かした二階堂。あっけらかんとした姿には、視聴者も好感を覚えていたようだ。

さらに前出の芸能プロ関係者によると、動画では彼女の飾らない姿が終始垣間見えていたという。

「動画中盤で二階堂さんは、スタッフが写真集の撮影時の感想について触れると、『すごい楽しかった』と自信作であることを断言。さらに、撮影時にはモザイクがかかるほど露出していたことに触れると、『全然自然でしたよ』と平然とコメント。江頭さんのパーソナリティを絶賛し、『だからみなさん江頭さんの裸を見て、より覚醒するんだと思う』とファンの心境に寄り添っていました」

江頭へのリスペクトが滲み出る会話に、コメント欄には《どんどん二階堂さんのファンになってまう》《本当に聞き上手、いい人ってのが滲み出てる》と、二階堂の人柄を絶賛するファンからの声に溢れていた。

「動画内での会話中、下ネタも口にしていた二階堂さん。顔色ひとつ変えず直球で発言し、周りには笑い声が響き渡っていました。女優という立場ながらもサッパリとした飾らない人柄は、良いギャップとなって映っていたようです。そんな人柄は、カズレーザーさんが彼女に惹かれた理由のひとつなのかもしませんね」（前出・芸能プロ関係者）

二階堂の好感度が今爆上がりしているようだ。