保護されたばかりの子猫が見せた安心した寝顔が多くの人を癒やし、注目を集めました。話題の動画の再生回数は55万回を超え「優しい良い方に助けてもらって、ほんとに良かった」「泣ける……幸せになって欲しい…」「よく頑張ったね。偉かった！」といったコメントが集まっています。

【動画：保護されたばかりの子猫→夜になると、しがみつくように眠って…】

しがみついて離れない子猫

Instagramアカウント「全国チャチャ茶隊代表 レオン ルウ リュカ（先天性疾患.右大動脈弓遺残.食道肥大症）トコ nekochan公式ライバー（@toko831）」に投稿されたのは、安心した寝顔を見せてくれた保護子猫です。

ある日、投稿者さんは1匹の子猫を保護し、おうちに連れて帰ったそうです。子猫は投稿者さんにしがみついて離れず、そのまますやすやと眠ったといいます。子猫は捨てられた可能性があり、不安でいっぱいだったのでしょう。

投稿者さんにくっつき、安心した寝顔を見せてくれたそうです。投稿者さんは子猫に「もうひとりぼっちにはならないよ。安心していいんだよ」と伝えていました。

運命の出会い

子猫は「リュカ」ちゃんという名前をつけてもらいました。リュカちゃんと投稿者さんの出会いは、不思議なことが重なっていたそうです。

投稿者さんと娘さんが偶然行き先を変更した先で、猫の鳴き声に気づいたそうです。娘さんが必死の思いで保護したのが、リュカちゃんでした。

不思議な巡り合わせが、ひとつの命を救ったのです。

保護され寂しさから解放されたリュカちゃんでしたが、保護翌日に体調を崩してしまったのだそう。

動物病院を受診し、血管の異常で食道が圧迫されてしまう先天性の疾患であることがわかったそうです。

保護から1ヵ月後、リュカちゃんが生後3ヵ月のときに大手術を受けたといいます。

家族の愛に包まれる日々

現在は手術を乗り越え、後遺症の食道肥大と向き合いながら過ごしているリュカちゃん。体調を気遣いながらの生活ですが、日常ではお兄ちゃん猫に甘えたり一緒に遊んだりしているといいます。

これからはもう、ひとりじゃない。家族と一緒に歩むリュカちゃんの毎日に、たくさんのエールが送られています。

投稿には「まるで赤ちゃんがお母さんを求めているかのような鳴き方ですね。愛おしいです」「寂しかったんだね、良かったね優しいおうちの家族になれて…もう安心だね」「寂しかったし不安だったよね！ママさんに出会えてほんとに良かったね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「全国チャチャ茶隊代表 レオン ルウ リュカ（先天性疾患.右大動脈弓遺残.食道肥大症）トコ nekochan公式ライバー（@toko831）」では、リュカちゃんとお兄ちゃん猫たちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「全国チャチャ茶隊代表 レオン ルウ リュカ（先天性疾患.右大動脈弓遺残.食道肥大症）トコ nekochan公式ライバー（@toko831）」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。