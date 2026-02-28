【上下しまむら】でココまでオシャレ！ 40・50代が試したい「大人カジュアルコーデ」

高見えを狙える大人向けの服を探している人に注目して欲しいのが、今回ご紹介する【上下しまむら】でそろえた大人のコーディネート。プチプラとは思えない、落ち着きのある着こなしを楽しめそうです。今回は、しまむらで展開されている大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）】のアイテムを使った「カジュアルコーデ」をピックアップしました。

甘さを抑えたチェック柄スカートコーデ

【SEASON REASON by Lin.&Red】＜上から＞「袖配色カーディガン」\1,969（税込）、「チェックスカート」\2,189（税込）

カーディガンとギンガムチェックのスカートを合わせたスタイル。可愛らしい印象のあるギンガムチェック柄も、落ち着いたカラーのトップスを合わせることで甘さをほどよくおさえた着こなしに仕上がっています。袖口の水色が、シックな配色のアクセントに。さりげないひと工夫で、こなれた雰囲気を演出してくれそうです。

ゆったりシルエットもシャツで上品に

【SEASON REASON by Lin.&Red】＜上から＞「プニュフィットプルオーバー」\1,639（税込）、「コクーンパンツ」\2,420（税込）

ゆとりのあるトップスに、コクーンパンツを合わせたリラックス感のあるコーディネート。袖口に見える淡いイエローが、シンプルコーデにやわらかな雰囲気をプラス。シャツをレイヤードすることで、ほんのりきちんと感が加わり、ラフになりすぎない大人のきれいめカジュアルに。全体的にゆったりとしたスタイルも、品のある印象にまとまっています。

デニムでまとめてこなれカジュアル

【SEASON REASON by Lin.&Red】＜上から＞「フーディガン」\2,420（税込）、「デニムシャツ」\2,189（税込） 「コクーンデニムパンツ」\2,420（税込）

上下デニムでまとめた、トレンド感のあるコーディネート。セットアップのような着こなしで、自然とこなれた印象に仕上がりそうです。ベージュのアウターを羽織ることで、カジュアルなデニムスタイルをきれいめ寄りに。上下デニムの組み合わせは少しハードルが高く感じる人も、アウターを重ねれば取り入れやすくなりそうです。

軽やかに決まるブラックコーデ

【SEASON REASON by Lin.&Red】＜上から＞「プニュフィットプルパーカー」\1,969（税込）、「サイドプリーツジャンパースカート」\2,420（税込）

ブラックでまとめたシックなコーディネート。トップスは後ろ側がキルティング素材の切り替えになっており、シンプルすぎないデザインがポイントです。ボトムスは実はジャンパースカートで、ストンとしたシルエットが縦のラインを強調してくれそう。さらにサイドに入ったプリーツのおかげで重たく見えにくく、ワントーンコーデも軽やかな印象に仕上がっています。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N