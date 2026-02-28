歌手の和田アキ子（75）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。自身のものまねを得意とするものまね芸人・Mr.シャチホコ（32）

監視カメラについて話が及ぶと、和田が「私ね、もう監視カメラって言おうとしたのよ、もう。キャメラっていうのは、アメリカにずっと行ってた時に友達が“キャメラ”って言ってたから、それで“キャメラ”で覚えたから」と説明した。

そのうえで「私がカメラって言うと、シャチホコは仕事がなくなる。いや、本当に。（シャチホコのために）“キャメラ”って言っとかないと。で、“君は何されてる方なの？”をときたま使わないと。シャチホコのためにならない」と主張した。

「本当にそう思ったの。もうカメラって言えんのよ」とぶっちゃけ。「本当に覚えたのは“キャメラ”だったけど」ともらした。

アシスタントの垣花正アナウンサーが「僕の知り合いも、カナダのこと“キャナダ”って言うんですよ。番組に出てくださってるコメンテーターの高橋洋一さん。“アメリカではキャナダで覚えたんだから、キャナダで何が悪いんだ”ってよくおっしゃってましたから」と話すと、和田は「カナダはカナダ」と返し、笑わせた。

それでも、垣花アナは「アッコさんはアメリカでもキャメラで染み付いてるから。キャメラでいいじゃないですか」と言うも、和田は「いやいや、でもカメラって覚えちゃったから。カメラの方が普通やなと思って」とした。