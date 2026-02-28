格闘技大会「BreakingDown」COOで、実業家・溝口勇児氏（41）が28日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、日本の未来について危機感をにじませた。

一部の実業家が「推し活」を報告していた件について、溝口氏は「業界の未来を左右する重い椅子に座っていながら、つまらないことで時間を消費し、推し活に全力を注ぐ姿を見ると、どうしても違和感を覚える。推し活を否定する気はないけど、責任ある人が戦うべき場所で戦わず、楽しむことに本気になっているとしたら、それは無邪気じゃなく無責任に見えてしまう」と苦言を呈す。

また「日本が衰退していく流れは、もう否定できないところまで来ているし、確実に厳しい局面に入っている」と強い危機感をにじませる投稿も。

「おれレベルの経営者ですら、強い危機感を持ってるけど、例えば、孫さん、三木谷さん、熊谷さん、藤田さんのような、日本を代表する経営者の方々は、いまのこの状況をどう見ているんだろう。外から見ていると、自分自身や自分の会社にしか関心がないように見えるんだよね」と私見をつづっていた。