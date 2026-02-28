timelesz、“運無人”を大捜索 Huluで未公開シーン公開へ 佐藤勝利がナダルと一触即発
きょう28日午後2時30分から放送された、timeleszが出演する札幌テレビ・中京テレビ・読売テレビ・福岡放送 4局共同制作特番『運無人（うんなしびと）〜タイムレスがハッピーを届けます〜』が、3月8日からHuluで独占配信されることが発表された。
【写真】全力感が全開の『タイムレスマン』キービジュアル
同番組は、timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）が北海道・東海・関西・北部九州に向かって、タイトルにもある「愛すべきツイていない人＝運無人（うんなしびと）」を大捜索するバラエティー。スタジオでは、柴田英嗣（アンタッチャブル）、藤本美貴をゲストに迎え、各エリアを代表する“運無人”4人を招き、timeleszとともに運試しチャレンジゲームで競い、日本一の“運無人”を決める。そして日本一の“運無人”に選ばれた者には、究極の救済として現金100万円が贈られる。
Huluでは、番組の地上波未公開シーンを盛り込んだ「Hulu特別版」を3月8日から独占配信することが決定した。
各地域の“運無人”を見つけるべく、北海道エリアには松島、東海エリアには猪俣、関西エリアには佐藤、北部九州エリアには橋本が訪れる。松島らは、各エリアにゆかりのある芸能人と二人三脚で、“運無人”を徹底捜索。地上波放送では描ききれなかった佐藤がまぜそばをめぐってナダルと一触即発になったシーン、橋本がナゼかバナナの叩き売りに挑戦するなど、貴重なシーンを追加し、メンバーとゲストとのより深い交流など、ここでしか観られない内容で届ける。果たして、timeleszは運無人をハッピーにすることができるのか。
