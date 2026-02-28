元タレントの羽賀研二が２８日、不同意わいせつ容疑で２月１０日に沖縄県警に逮捕されてから初めてＳＮＳを更新した。

知人からの「研さんお帰りです 真実はひとつです 解ってくれる人だけ解ればそれで良いと思っています そんな事するわけないのは知っています」というメッセージをリポストする形で、インスタグラムのストーリーズを更新。「暖かいＭｅｓｓａｇｅ！信じてくれて本当に有難う御座います 又、一歩一歩頑張って行きます！」と感謝した。

その後、日課であるジョギングの様子を写真に収めながら、「１７日ぶりのＲＵＮ やっぱり気持ち良い」「人を責めず！恨まず！先ずは己を正す事！己の立ち振る舞いや慢心！」「仕事関係者の方々！支援者の方々！ファンの方々！仲間達！そして家族！どれだけの人達に心配や迷惑を掛けただろう」などとつづった。

さらに「不起訴だったから良かったではない もう一度！己を律して行く事！」とも。「１７日に間に３９９７通！励ましのＬＩＮＥ」と励ましにお礼を述べつつ「又、一歩一歩！一つ一つ！丁寧に頑張っていきます」と誓った。

羽賀は、２０２５年３月２７日の午後７時ごろから午後１０時４５分ごろ、沖縄県内の飲食店で同席していた２人の女性に対し、同意なくキスや体を触るなどの行為に及んだ疑いで逮捕されていた。