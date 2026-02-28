オシムヘンのセリエA復帰は実現困難？ ナポリがガラタサライとの間に交わした元エース流出を防ぐ策略
セリエAのナポリ時代にはリーグ優勝を経験し、個人でも得点王に輝くなど、素晴らしいパフォーマンスを披露していたヴィクター・オシムヘン。
その後ナポリから移籍を希望し、レアル・マドリード、パリ・サンジェルマン、チェルシーといったクラブが獲得に手を挙げたが、思うように物事は進まず、宙ぶらりんの状態に。結局、新天地はトルコのガラタサライとなり、直近のCLユヴェントス戦ではゴールをゲット。チームのCLノックアウトステージ進出に貢献した。
しかし『Gazzetta dello Sport』によると、彼が慣れ親しんだセリエAに復帰するには大きな障壁があるようだ。それがガラタサライとナポリが交わした契約だ。
ガラタサライがオシムヘンをセリエAのクラブに売却する場合、ナポリに対し多額の金銭が発生する条項を契約に盛り込んでいた。その金額は7000万ユーロ、2年目は5000万ユーロで、3年目でようやくこの条項が無効となる。
セリエA以外のクラブに移籍となれば、この条項は発動しないため、ナポリがライバルクラブに元エースを流出させないための策略といえる。