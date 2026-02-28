◆練習試合 巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝

巨人はサムスンとの練習試合に勝利し、対外試合３連勝。今季ＦＡ加入した松本剛外野手が移籍後初安打初打点をマークした。投げては４番手で登板した竹丸和幸投手がプロ最速１５０キロをマークして３回完全。新戦力が躍動した。

松本剛は両軍無得点の３回２死一塁、実戦１１打席目で右前へ初安打。同点の５回２死二塁では三塁線を破る適時二塁打を放って貴重な追加点を挙げた。

「１番・二塁」で先発出場した浦田俊輔内野手も４戦連続で安打を放ち、犠飛でも貢献。ドラフト４位の皆川岳飛外野手もマルチ安打を放つなど、若手も猛アピールした。３―１の９回２死一、三塁では途中出場の丸が中前へ適時打を打って突き放した。

投げては戸郷翔征投手が実戦初登板。やや腕を下げたフォームから、最速は１４８キロで１回無安打無失点で１奪三振だった。開幕投手最有力の山崎伊織投手は２番手で登板し、３回１安打１失点。最速１４９キロで４奪三振と最少失点で抑えた。

ドラフト１位・竹丸和幸投手はプロ最速の１５０キロを４度マークして３回完全投球と順調な仕上がりを披露。現役ドラフトで加入した松浦慶斗投手も通算２２２２安打３５０本塁打の韓国を代表する名捕手カン・ミンホを、カウント２―２から１４５キロの直球で左飛に仕留めるなど１回無安打無失点。９回に登板した育成のルシアーノは１回を無安打無失点で支配下登録へアピールした。

この試合は２７日の韓国・ハンファとの練習試合が雨天中止になったこともあり、投手の登板機会確保のため、９回終了後に延長戦で守備のみを行う変則ルールで実施した。４―１の延長１０回のマウンドに上がった船迫は１失点。１１回は田中瑛が締めた。