英競馬メディアのレーシングポスト電子版は２月２７日、２０２４年の愛チャンピオンＳの覇者のエコノミクス（牡、父ナイトオブサンダー）が５歳で死んだことを報じた。

同馬は英国のウィリアム・ハガス厩舎から２３年１１月にデビュー。２戦目に初勝利を挙げると、２４年秋に日本からシンエンペラー（３着）が参戦したアイリッシュチャンピオンＳまで４連勝でＧ１初制覇を飾った。ゴール前で迫るオーギュストロダンを首差で退け、レース後にトム・マーカンド騎手は「評価通りの走りができました。ポジションが後ろ過ぎて、外を回されましたが、一完歩ずつ伸びてくれました」と振り返っていた。ダンテＳ・Ｇ２、ギヨームドルナノ賞・Ｇ２に続く、重賞３連勝で初ビッグタイトルを獲得した。

その年の秋にＧ１連勝を狙った英チャンピオンＳでは６着に敗れ、鼻出血を発症していたことが判明。復帰まで１年を要し、カランダガンが勝った昨秋の英チャンピオンＳ・Ｇ２では８着に敗れていた。これが現役最後のレースとなり、その後はインドで種牡馬入りしていた。

全７戦のうち、デビュー２戦目からの６戦でコンビを組んだマーカンド騎手は、ＳＮＳで「多くの人にとって、とても悲しいニュースです。彼はアイリッシュチャンピオンステークスで優勝しました。アイルランドで素晴らしい一日を過ごし、皆の努力と情熱に報いました」と惜別のコメントを送った。