日本ハム、阪神などで活躍した糸井嘉男氏（44）が28日、大阪市内で育毛シャンプー「スカルプD」特設店舗の1日店長に就任し、日本ハム時代にチームメートだった中田翔氏（36）を招いてトークショーを行った。

3月5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の話で盛り上がり、糸井氏はキーマンに前日の壮行試合、侍ジャパン―中日戦で特大3ランを放った阪神・佐藤輝明内野手（26）をあげた。糸井氏は「昨日のあれ、大谷（翔平）くんかと思った。あれエグいよ」などと興奮気味に話し「これ、もう（本戦にも）出さなしゃーないやろ、と」本拠地、大阪でのトークに観客からも大きな拍手がわき起こった。

中田氏も「あれはえげつなかった」と絶賛する一方で、キーマンを問われると「コンちゃん（ソフトバンク・近藤健介外野手）。この一択です」と即答。「この選手いなかったら日本代表は成立しません」と断言し「もちろん大谷翔平とかメインどころがいての、いろんな仕事がこなせるのはコンちゃんしかいない」と絶賛した。

打順についても「コンちゃんが翔平の後ろ打ってほしいんですよ。翔平は警戒されるでしょ。歩かされる場面が多いと思うんですよ。その後に出塁率の高い選手を置くということで、相手ピッチャーにプレッシャーかかると思う」などと分析した。

日本ハム時代、3番・大谷の後ろで4番経験を持つ中田氏は「めちゃくちゃ、うっとうしかったです。ランナーたまって“打点チャンス”“打点チャンス”と思っても翔平が全部返すんですもん」などと笑いを誘っていた。