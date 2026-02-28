グラビアアイドルの睫鄂娠（22）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。トレーニングを行うショットを投稿した。

「パーソナル始動！1人だと甘えちゃう時もあるけどパーソナルはしっかり追い込んでくれるから達成感ある 現在筋肉痛です もっともっときれいになるの楽しみ！応援してー！！」とつづり、ジムでの黒Tシャツ姿をアップした。

また、「Medicubeのイベントに行ってきました」と韓国のスキンケアブランドのイベントを訪れたことを報告。高層ビルのカフェでマカロンなどを満喫するショットも添え「内装もピンクがすっごくキュートだった 肌の調子によって美容液使い分けます」と記した。

さらに「ふわふわ衣装」と題し、白の透け透けワンピースミニスカートにランジェリー姿も公開。撮影の合間にはバスローブ姿で大好物のイチゴをほおばるショットも披露し「クリスマスイブの撮影だったんだけど、大好きないちごたっくさん食べられて最高なクリスマスでした」と振り返った。

ファンやフォロワーからも「白い天使といちごちゃんで最強すぎる」「めちゃくちゃ可愛い」「激カワですね」「最強スマイル」「美バスト綺麗」「本当に幸せそう」「世界一チャーミングな乙女」「腹筋バキバキにならないでね」などのコメントが寄せられている。

睫遒脇別攜出身で、今年3月に芸能界＆グラビアデビュー。TikTokなどでも人気。バストはGカップ。趣味は筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング。特技は柔軟、剣道、バレエ、チャームポイントのえくぼにつまようじを挟むこと。好きな食べ物はイチゴ。身長153センチ。血液型B。