橋本環奈、幼少期ショット公開で反響相次ぐ「萌歌ちゃんかな？」「すでに完成してる」
【モデルプレス＝2026/02/28】女優の橋本環奈が2月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。女優の上白石萌歌の赤ちゃんの頃の写真を公開し、話題となっている。
【写真】27歳月9主演女優「すでに完成してる」幼少期の姿公開
橋本は「萌歌ちゃん利久ちゃんお誕生日おめでとう」と、2月28日に誕生日を迎えた上白石と俳優の萩原利久を祝福。以前から度々プライベートでの交流を明かしている2人の誕生日に合わせ、上白石の幼少時代のものと思われる写真を公開した。この投稿に対し、上白石は「わはは 環奈ちゃん、ありがとう オバＱさまと4人で、いつ会えるかな？」と反応し、同じ誕生日である藤子不二雄のキャラクター・オバケのQ太郎にも触れている。
この投稿には「萌歌ちゃんかな？」「すでに完成してる」「衝撃的な可愛さ」「3人の絆にほっこり」「楽しすぎる」「サプライズ大成功」「オバQ含めた集合写真待ってます」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
