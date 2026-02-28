DOMOTO堂本光一、自身の年齢勘違い「46歳だと思っていた」【劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編】
【モデルプレス＝2026/02/28】DOMOTOの堂本光一が2月28日、都内で開催された『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』公開記念舞台挨拶に、声優の岡咲美保、泊明日菜、大西沙織、日向坂46の小坂菜緒、藤嶌果歩と共に出席。自身の年齢を勘違いしていたことを告白した。
【写真】結婚発表の堂本光一「別人級」激変ビジュアル
イベントでは、タイトルにちなみ「〇〇だった件」を発表することに。堂本は「47だった件」と答え「今年に入ってから自分をずっと46歳だと思っていたんですね。46歳のつもりでずっと話していたら47歳だったっていう」と自分の年齢を勘違いしていたことを告白。同世代の人と話をすると「このぐらいの年齢の時って年齢忘れるよね」という話になるそうで、堂本は「あるあるなんですよ。ちょっとわからなくなるんです」と明かした。
小坂は「アウトドアだった件」と答え「普段すごくインドアで、本当に家から出てないんですけど、2月は特にメンバーとごはんに行ったり、友達と半日以上遊んだりだったので、2月は特にアウトドアでした」と説明。小坂は「最近人とごはんを食べる喜びを覚えました」としつつ、アウトドアが今後続くかどうかはわからない、と照れ笑いを浮かべた。すると堂本は「食事を外で食べるってアウトドアって言いましたっけ？」とツッコんでいた。
藤嶌は「猫だった件」とユニークな回答。2月22日に仕事で猫の仮装をすることがあったという藤嶌は「お仕事終わりに帽子を被ってマスクをして、いっぱい変装して帰ってたんですけど、すごい視線を感じて。なんだろう？って思って家に帰って鏡を見たらしっぽだけ取り忘れていて。『猫だったからか〜！』って思ったお話です！」とキュートに明かした。
藤嶌のかわいらしいエピソードに、キャストからは「かわいい〜！」という声が上がり、堂本もニッコリ。堂本は「あまりにもかわいいエピソードで」と微笑んでいた。
スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』（通称『転スラ』）。WEB小説投稿サイトで連載開始以降、魅力的なキャラクターと作り込まれたストーリーで多くのファンを魅了し、TVアニメシリーズ第4期の放送も決定している。
原作・伏瀬による原案＆完全監修で描かれる新たな物語の舞台は、水竜を守り神と崇める、海底にある国【カイエン国】。そこは人々が平和な地を求めて世界を彷徨い、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いの無い王国のはずだった。しかしその平和を揺るがす者が現れる。リムルたちは迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆堂本光一「46歳だと思っていた」
◆「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」
