Snow Man佐久間大介、池袋での街中ショットにファン騒然「普通にいてびっくり」「記念撮影可愛すぎ」
【モデルプレス＝2026/02/28】Snow Manの佐久間大介が2月28日、自身のInstagramを更新。池袋の街中でのプライベートショットを公開した。
【写真】スノメンバー「普通にいてびっくり」池袋降臨ショット
3月6日公開の映画「スペシャルズ」で初の映画単独主演をつとめる佐久間は、「＃街中佐久間シリーズ」というハッシュタグとともに「池袋にたくさんの映画 『スペシャルズ』フラッグがあって、『スペシャルズ 』がいっぱい居た みんなと写真撮った 昨日仕事終わりに観に行っちゃった」とコメント。ピンクヘアにニット帽をかぶったラフな姿で街灯に飾られたたくさんの「スペシャルズ」のフラッグを指して撮影している写真や動画を公開した。
この投稿に、ファンからは「普通にいてびっくり」「フラッグとの記念撮影可愛すぎ」「作品愛が溢れてる」「すごく楽しそう」「キラキラ笑顔が可愛すぎる」「映画楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
