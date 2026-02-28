おかもとまり、バスタオル1枚で美肌輝く「セクシー」「お肌すべすべで綺麗」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/02/28】元タレントでクリエイターのおかもとまりが2月27日、自身のInstagramを更新。バスタオルを巻いた姿を公開した。
【写真】36歳元タレント美女「セクシー」バスタオル身にまとう姿
おかもとは「10年以上ぶりに温泉ロケ 温泉ソムリエの血が騒ぎました」とロケで群馬県の伊香保温泉を訪れたことを報告。アップにしたヘアスタイルで素肌にバスタオルを巻いた姿を公開し、美しいデコルテや肩のラインを見せている。また、旅館での浴衣姿も投稿している。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「お肌すべすべで綺麗」「眼福」「可愛すぎる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
