BTS復活記念の路上公演、ソウル市が公演時間の短縮要請？事務所がコメント「制限したことは…」

ボーイズグループBTS側が、光化門（クァンファムン）広場での公演時間に関連して立場を明らかにした。

2月28日、HYBEはBTSの光化門広場公演の時間に関する噂について、「ソウル市は光化門広場公演の時間を1時間に制限したことはない。公演時間はHYBEと（所属事務所）BIGHIT MUSICが決定したことだ」とコメントを発表した。

これは最近、ネットを通じて、ソウル市の行政規制によってBTSの公演時間が短縮されたという噂が流れたことに対するコメントだった。

HYBE側は、「屋外の公共の場所という特殊性、観客の安全、現場の統制、公共交通機関の利用の利便性、深夜帯の騒音などを総合的に考慮した」と、公演時間を1時間に定めた理由を説明した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

なお、BTSは来る3月20日13時、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリース予定だ。

彼らは3月21日20時から約1時間、ソウル光化門広場一帯で「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催する。同公演はNetflixを通じても生中継される。

（記事提供＝OSEN）