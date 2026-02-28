チロルチョコの塩バニラが復刻！甘じょっぱい人気フレーバー登場

チロルチョコから、甘さと塩味のバランスが楽しめる人気フレーバー「塩バニラ〈袋〉」が2026年3月2日（月）より全国で発売されます。過去に登場し、多くのファンに愛された味が再び復刻。軽やかな食感で食べやすく、持ち運びにも便利な小袋タイプなので、ちょっとしたおやつにもぴったりです♡毎年楽しみにしている方にもおすすめの注目商品です。

甘じょっぱい味わいが魅力

塩バニラ〈袋〉



価格：108円（1袋5個入り・税込参考価格）

塩とバニラを合わせたさわやかな味わいの生地にマシュマロを入れた、軽やかな食感が特徴のチョコレート。暑くなる季節でも食べやすい仕上がりで、甘すぎない絶妙なバランスが楽しめます。

持ち運びしやすい小袋タイプなので、外出先や仕事の合間のおやつにもぴったり。甘さの中にほんのり塩味を感じる、クセになるおいしさです。

しおバニーちゃんのデザインにも注目

塩バニラの公式キャラクター「しおバニーちゃん」が、個包装の裏面デザインとして登場します。

カラダがマシュマロでできたかわいいキャラクターで、おもちゃのレーザーガンから塩の結晶を届けるユニークな設定も魅力です。

個包装の裏面デザインは全5種。口の形がそれぞれ「し」「お」「バ」「二」「ラ」になっている遊び心のあるデザインで、開封する楽しみも広がります。

発売情報

発売日：2026年3月2日（月）

チロルチョコ公式オンラインショップ：3月2日（月）より販売予定

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

毎年楽しみになる人気フレーバー

復刻販売を重ねるたびに人気を集めているチロルチョコの塩バニラ。甘さと塩味の絶妙なバランスと軽やかな食感は、つい手が伸びてしまうおいしさです♪

かわいいパッケージも魅力なので、自分用のおやつにはもちろん、ちょっとしたシェアにもおすすめ。見かけたらぜひチェックしてみてください♡