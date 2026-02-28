¡Ú ¾¾Åç²Ö ¡Û¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¶Ã¤¤ÎÂÎ´´¤òÈäÏª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â´¶¿´¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ´´¡×
¥â¥Ç¥ë¤Î¾¾Åç²Ö¤µ¤ó¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ä¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾Åç¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¾å¤ÇÉ¨Î©¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥·¥ó¥Ü¡¼¥ë¤òÆ¬¾å¤ËÅê¤²¤Æ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾Åç¤µ¤ó¤ÏàÌÜÀþ¤¬Æ°¤¯¤È°ìµ¤¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëá¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢à¤Á¤ã¤ó¤È¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤â¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï2kg¤Ç¤¹á¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹À¨¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎ´¶¤¬À¨¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â´¶¿´¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ´´¡×¤Ê¤É¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¾¾Åç¤µ¤ó¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
