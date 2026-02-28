俳優の大沢たかおさんが、ジムワークの一コマを自身のインスタグラムに投稿しています。



【写真を見る】【 大沢たかお 】巨大ウェイト相手にジムワーク 筋肉にフォロワーメロメロ「逞しい腕に、キュートな笑顔」「抱きつきたい」





1枚目の写真では、インクラインベンチから立ち上がる後ろ姿を投稿。大沢さんの広くて大きな背中と太く逞しい上腕部が際立つ仕上がりです。







2枚目の写真は、キャップを深めに被った大沢さん。これから挑むウェイトの大きさに苦笑いしてるようにも見える表情です。





そして3枚目には、前屈みになって、巨大なウェイトを備えたマシンのバーを持ち上げようとする大沢さんの姿。後ろからトレーナーに姿勢をサポートされていて、この動作のタフさを物語っています。









最後の写真は、大沢さんの全身が収まる立ち姿。背景に広がるジムに無数に並ぶマシンやウェイトを従えているようで、圧倒的な存在感を放っています。フォロワーからは「畳1枚分ありそうな背中」「逞しい腕に、キュートな笑顔」「背中おっきい」「抱きつきたい」「その腕に包まれたい」など、メロメロな反応が多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】