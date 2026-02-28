女子プロレスのスターダムは28日、後楽園ホールで「STARDOM in KOURAKUEN2026 Feb」を行った。

メインはワンダー・オブ・スターダム王者の小波が初挑戦の妃南を18分38秒、ファイナルアンサーで仕留めて4度目の防衛に成功した。

試合は小波が妃南の左腕を場外で鉄柱や椅子などで集中攻撃。妃南はSTFなどで反撃するが、左腕のロックが効かずに苦戦する。王者はジャンピングハイキックからのトライアングルランサーに捉えて絞り上げる。妃南もリストクラッチ式ブロックバスター、マッドスプラッシュで王者をあと1歩まで追い込むも3カウントが奪えず。18分すぎには王者が顔面蹴りからファイナルランサーに捉えてギブアップさせた。

勝った王者はリングで「ワンダーのベルト4度目防衛したぞ」とベルトを高々と掲げた。「初めてワンダーのベルトに挑戦してやってみてどうだったんだよ」とマイクを渡すふりをして黒いスプレーを妃南の顔面に噴射。顔面に妃南の写真を押しつけて顔拓を作製した。「私が負けたやつにしゃべらせるわけないだろ。もうお前は用なしだからさ。早く大切な仲間とおうちに帰れよ」とあざ笑った。「またきょうも一つ私のコレクションが増えたぞ。私には夢があるし、このコレクションをいっぱい集めて今年の年末に日めくりカレンダーを発売したいんだよな。なかなかいいだろ。きょうもその1ページが加わったということだ。これからも楽しみだな。HATE1強が続くのかな。スターダムTHE ENDだ」と言いたい放題だった。

敗れた妃南は「初挑戦で壁は高かった。小波がメチャクチャ強かった。初挑戦初戴冠、このスターダムの構造を変えることはできなかったが悔しい。シンデレラ（トーナメント）始まりますよね。シンデレラの権利を使ってでもまたすぐに挑戦します」と早急のリベンジを誓っていた。