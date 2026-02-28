ついに！ 鹿島のエース鈴木優磨が豪快ヘッドで今季初弾！ ３戦無得点の鬱憤晴らす一撃
鹿島アントラーズのエースが、待望の今季初ゴールを叩き込んだ。
鹿島は２月28日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第４節で浦和レッズと敵地で対戦。序盤から激しい攻防が続くなか、チームは１−２とビハインドで前半を終えた。
そして迎えた55分、右CKのチャンス。キッカー樋口雄太のボールに反応した鈴木優磨がゴール前へ鋭く飛び込み、ヘディングで強烈なシュートを叩き込み、試合を振り出しに戻した。
開幕から３試合連続で先発も無得点と、本来の爆発力を示せずにいた29歳のストライカー。しかし、鬱憤を晴らす一撃を挙げ、ゴール直後にはスタンドに向かって大きく両手を広げ、サポーターの歓声を全身で受け止めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木優磨がCKから圧巻ヘッド弾！
