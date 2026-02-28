ＭＢＳテレビ「痛快！明石家電視台」が２８日、３５周年ＳＰとして放送された。

今回はお笑いタレントで作家、映画監督…と幅広く活躍する劇団ひとり（４９）がゲスト出演。父が国際線のパイロット、母が客室乗務員と紹介されると、司会の明石家さんまは「我々の憧れのカップルやな、機長とＣＡ」としみじみ。親の仕事の関係で、小２から５年まで「３年間」アラスカ州アンカレッジで暮らしたことが紹介された。

アラスカ育ちだったことに、さんまは「これはすごいなぁ〜」と驚き、ひとりは「日本語もままならない時（年齢）だったんで、英語なんかすぐ覚えちゃって。普通にしゃべってた」と明かし、「今は全然しゃべれない」と苦笑した。

芸能人になったなぁ、と実感した時の質問には「写真週刊誌に載った時」とひとり。「今の奥さん（大沢あかね）と付き合い始めた時」に写真を撮られたそうで、「スーパーで買い物してたら、男の人が、セカンドバッグ持ってて、よーく見たら、真ん中に穴が開いてる。よく見たら中にレンズがあって…」と説明。セカンドバッグをまるでカメラのように目の高さで構えてこちらを狙っていたことから気付いたことを明かし、スタジオは爆笑となっていた。

ひとりは２００９年２月に大沢あかねと結婚し、３児の父となった。