なにわ男子・高橋恭平、26歳の誕生日インスタ開設 アイコンはKing ＆ Prince永瀬廉が撮影
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が28日、26歳の誕生日を迎えてインスタグラムの個人アカウントを開設した。またアイコンと初投稿した写真はKing ＆ Princeの永瀬廉が撮影したものだということも明かされた。
【写真あり】永瀬廉が撮影した高橋恭平の初投稿 ファッションも参考に
すでに投稿された写真のうち、最初の投稿は自身の振り向きショットやメンバーとの集合ショットを公開。さらに「4枚目の写真はだ〜れだ！」と男性の後ろ姿が映し出されており、同日実施したインスタグラムライブではその正体が永瀬だということも報告した。
高橋は「あのアイコンは永瀬廉くんが撮ってくれました。ありがとうございます」と喜び「開設するなら僕の1番だいすきな永瀬廉くんが撮ってくれたアイコンを生涯、アイコンにしたいとそのまま連絡させてもらった」と経緯を語った。
さらに「20枚くらい撮ってくださって」と裏側を明かし、一緒に選んでいる姿を映した一枚を4枚目に。ちなみに服装も普段の永瀬の服装やアクセサリーを手持ちのなかから可能な限りマネしたといい「あのインスタのアイコンはあれでずっといきます」と宣言していた。
