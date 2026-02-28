女子プロレスのスターダムは28日、後楽園ホールで「STARDOM in KOURAKUEN2026 Feb」を行った。

フワちゃんは師匠の葉月と組んで、Sareee、彩羽匠組と対戦。フワちゃんはプロレスを教えてもらった恩人のSareeeといきなり対戦する。いきなりSareeeが強烈な張り手を見舞う。フワちゃんもドロップキックなどで意地を見せる。しかし、Sareeeの強烈なエルボーに彩羽の蹴りに苦戦。フワちゃんが12分21秒、ダブルフットスタンプからの片エビ固めでSareeeに屈した。

バックステージではフワちゃんは「Sareeeさんは恩人で練習見ていただいてて、Sareeeさんに教えてもらったエルボーだったり、恩を返すときがきたなと思って戦ったんですけど、恩人だとか先輩だとか関係なしにやってやります。なんだあのマイクは？そんな余裕ぶっこいている間にあんたに教わったものを磨いて強くなってやります」と意地を見せる。「エルボーはこれからも磨いて強くなってやりますよ。恩人に殴りかかるのが気持ちいいじゃねかよプロレス。恩人に殴りかかってやって華々しく評価されるのはプロレス界ならでは。やってやりますよSareeeさんいつかしっかり対角に立てるように」と打倒Sareeeを誓う。師匠の葉月も「師弟タッグでも必ずリベンジしたいと思います」と話した。

対戦したSareeeは「私とフワちゃんはいろいろとつながりもありますが、でも関係ないんでこのリングに立った以上。きょうも試合後に向かってきたけど、やる勇気あるんならいつでもやってやるよ。これからのフワちゃん楽しみですよ」といつでも対戦する用意があることを示唆した。