ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートでペア金メダルの「りくりゅう」こと、三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、まさか番組に生出演する。

スポーツ番組でも、ニュース番組でもないのに！まさかの出演告知にネットはびっくり。「来週のブランチ、ティモシー・シャラメとりくりゅうが生出演って凄（すご）いな」「ティモシーシャラメとりくりゅうが来週王様のブランチに生出演というのは本当？！」「え！来週の王様のブランチってティモシー・シャラメとりくりゅう生出演なの！？録画忘れないうちに入れとかなきゃ！」「来週の王様のブランチ、ティモシー・シャラメとりくりゅうペアが生出演。なんだこの組み合わせ」。３月７日に生放送されるＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）だ。

２８日の「王様のブランチ」のラストで、次週について告知。司会の佐藤栞里が「さあ、来週のブランチは？」とＶＴＲを振り、まずは、映画「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」で主演を務めた俳優のティモシー・シャラメが来ると告知。続けてアナウンサーが「そして、ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来さん、木原龍一さんも生出演です」と伝えた。

それを聞いたレギュラー陣は騒然。佐藤栞里は頭を抱え、藤森慎吾らは「え！？」「なんで！？！？」とパニック。丸山礼は口をあんぐり開けて仰天し、一ノ瀬颯は挙動不審に。佐藤は「来週、なんで？！どういうこと！？」と混乱が止まらなかった。