第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が２８日、東京・港区のグランドプリンスホテル新高輪で祝勝会を開催し、関係者、ファン含めて約１８００人が出席した。

「輝け大作戦」を掲げて優勝した原晋監督（５８）は「まずは、高校の指導者の皆さまが選手を育ててくれたおかげです。また、現在の箱根駅伝は大学の一クラブ活動では勝てません。ファンの皆さま、スポンサー企業の皆さまのお陰で勝つことができました。ありがとうございました」と深く頭を下げた。

原監督がＥＫＩＤＥＮダイレクターを務めるＧＭＯインターネットグループの熊谷正寿代表（６２）は祝辞を送り、その中で原監督との秘話を明かした。

「１１年前（２０１５年）、青学大が箱根駅伝に初優勝した祝勝会で原監督とお話をしました。原監督が『今、実業団チームが減っています』とおっしゃったので、私は、その場で陸上部をつくることを決めました。（１６年創部の）ＧＭＯインターネットグループは創部１０年目で今年のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）に優勝することができました」と、あいさつすると、会場から大きな拍手が湧き起こった。