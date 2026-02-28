生見愛瑠、圧巻美脚輝くミニ丈姿に熱視線「骨格レベチ」「女神」
【モデルプレス＝2026/02/28】女優でモデルの生見愛瑠が2月28日、自身のInstagramを更新。オーバーサイズジャケットとミニ丈を合わせたコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】23歳美人モデル「骨格レベチ」ミニ丈姿
生見はイタリアのラグジュアリーブランド「フェンディ（FENDI）」をメンションし「最近大きめの鞄気になってます、可愛」とコメントを添えて写真を投稿。ネイビーのオーバーサイズのジャケットに、ミニボトム、大きめのブラウンの鞄を持った姿を披露した。ミニボトムはジャケットの裾と同じくらいの長さで、スラリと美しい脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「骨格レベチ」「女神」「スタイルよすぎ」「カッコよくて可愛い」「クールで素敵」「めちゃくちゃオシャレ」「マネしたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆生見愛瑠、ミニボトムからスラリ美脚
◆生見愛瑠の投稿に反響
