　フリーアナウンサー・高橋真麻（44）が28日、自身のインスタグラムを更新。夫との写真を公開した。

【写真】「照れと嬉しさが入り交じった顔です」久しぶりの“夫婦ショット”を披露した高橋真麻

　「アイコンを夫の後ろからひょっこり顔出し写真に変えました」と報告し、新しいアイコン写真を投稿でもアップ。黒のアウターを着た夫の腕に手をかけ、夫の後ろからひょっこりと顔を出す高橋が写し出されている。

　口をすぼめた表情について、「久々にツーショットで撮ったので照れと嬉しさが入り交じった顔です ははは…」と説明した。

　この投稿には、「かわいすぎる」「恥ずかしかったのかな？」などのコメントが寄せられている。