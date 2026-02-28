お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。爆笑問題がMCを務めるTBS系「サンデージャポン」について言及した。

サンドウィッチマンは日曜午前10時の枠でフジテレビ系「かのサンド」に出演中。「サンジャポ」と視聴率バトルを展開中。

太田が「お前ら裏だからな。散歩ばっかしやがって、お前らさ。サンポイッチマン」とツッコミを入れると、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が「サンジャポ強いですね」と反応した。

太田は「最初、（視聴率）3％から始まってる。あれTBSの死に枠って言われたんだよ。裏が強くて、始まった当時は」と打ち明けた。

「サンジャポ」は01年10月から開始。太田は「いいとも増刊号。あの真裏なんだよ。朝っぱらから18％ぐらい取ってた、あの枠で」とフジテレビ系の対抗番組の名前を挙げると、ブース内から驚きの声が上がった。太田は「後説全部やって、嵐山光三郎先生とか。平場のいいともよりも取ってた。圧倒的だった」と当時を回想。続けて「こっちはテレ朝の『サンデープロジェクト』。田原総一朗、あの人がやっていた、島田紳助さんと。あれがまた強くて、10％ぐらい取ってた。TBSは死に枠で1％だったの、あの時」と語った。

さらに「そこに、TBSも『爆笑にやらせておけばいいだろ』って。あきらめてて。生でやって、ちょっとずつ。やっと5％いったとか、そういう感じでやってた」と当時を懐かしんだ。