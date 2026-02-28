鹿児島の鉄道旅が、かつてないほどおトクに進化します！JR九州とJR西日本は、九州新幹線全線開業15周年を記念し、鹿児島県内の対象路線が乗り放題になる「かごんまーベラスフリーきっぷ」を発売します。特筆すべきは、普通列車だけでなく特急列車の普通車自由席も利用でき、2日間で大人3,500円という破格の設定です。

「コスパ最強のローカル線きっぷ」として話題になりそうな本商品の詳細や、ネット予約限定、前日までの購入必須といった「賢く使いこなすためのルール」など、編集部視点での活用法交え詳しくレポートします。

九州新幹線15周年を祝う「かごんまーベラス」

2026年3月12日、九州新幹線（博多⇒鹿児島中央）の全線開業および、山陽・九州新幹線の直通運転開始から15周年を迎えます。

これまでの利用に感謝するとともに、さらに多くの方に新幹線に乗って鹿児島を訪れてもらうべく、JR九州とJR西日本は合同で観光キャンペーンを開催します。キャンペーン名称は、感動！ふたたび！「かごんまーベラス」。鹿児島を意味する方言「かごんま」と、「素晴らしい・驚き」を意味する「マーベラス（marvelous）」を組み合わせたユニークなタイトルです。15年ぶりに訪れる人も、何度も訪れたことのある人も、鹿児島県の観光素材の素晴らしさを改めて感じてほしいという思いが込められています。

特急の自由席も乗り降り自由！乗り鉄も唸る高コスパ

本キャンペーンに合わせて発売される「かごんまーベラスフリーきっぷ」の最大の魅力は、なんといっても大人3,500円という価格設定で、連続する2日間有効であるという点です。さらに、フリー区間内の普通・快速列車だけでなく、特急列車の普通車自由席にも自由に乗り降りできる太っ腹な仕様となっています。

たとえば、日豊本線の特急「きりしま」の自由席を活用すれば、鹿児島中央から霧島神宮まで快適かつスピーディーな移動が可能です。通常、鹿児島中央を拠点に霧島神宮や川内、枕崎方面へ移動するだけでもまとまった運賃がかかるため、1往復＋αの乗車で簡単に元が取れてしまいます。特急の指定席を利用したい場合は別途特急券を購入すれば乗車可能なので、全車指定席の特急「指宿のたまて箱」を旅の行程に組み込むことも容易です。鉄道ファンにとっても、春の乗りつぶしや撮影旅行に最適な「最強の相棒」になること間違いなしでしょう。

「かごんまーベラスフリーきっぷ」発売概要まとめ

きっぷの購入は「JR九州インターネット列車予約」での限定発売となる点にご注意ください。窓口での直接販売はありませんが、乗車の前日まで購入可能です。

発売期間・利用期間

・発売期間：2026年3月1日(日)〜6月28日(日) ※ご乗車の前日まで購入可

・ご利用期間：2026年3月12日(木)〜6月30日(火)

発売金額

・大人 3,500円

・こども 1,500円

フリー区間

・鹿児島本線：川内〜鹿児島 (在来線のみ)

・日豊本線：霧島神宮〜鹿児島

・指宿枕崎線：鹿児島中央〜枕崎

発売方法・受取箇所

・発売方法：JR九州インターネット列車予約

・受取箇所：JR九州の「みどりの窓口」または「指定席券売機」

きっぷの特徴・注意点

・ご利用期間内の連続する2日間有効。

・フリー区間の普通・快速列車と特急列車の普通車自由席に乗り降り自由。

・特急列車の指定席にご乗車される場合は、別途、特急券が必要。

・九州新幹線はご利用いただけません。(別途、乗車券・特急券が必要)

・現地で使えるおトクな特典付き！

鹿児島県内の魅力的な観光地を網羅するのにぴったりな「かごんまーベラスフリーきっぷ」。価格の安さもさることながら、特急をフル活用した機動力のある旅ができるのは、この切符ならではの魅力です。ただし、当日購入は不可ですので、旅に出る前に必ず「JR九州インターネット列車予約」での決済を済ませておきましょう。

九州新幹線全線開業15周年の祝祭ムードに包まれる春の鹿児島へ、ぜひこのおトクなきっぷを活用して出かけてみてください！

（画像：JR九州・JR西日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）