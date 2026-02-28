愛媛vs徳島 スタメン発表
[2.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第4節](ニンスタ)
※16:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 37 石尾崚雅
DF 44 森山公弥
DF 49 阿部稜汰
DF 50 杉山耕二
MF 13 山下雄大
MF 22 竹本雄飛
MF 38 日野翔太
MF 70 前田椋介
FW 17 田口裕也
FW 99 樺山諒乃介
控え
なし 57 S. Semba
GK 1 徳重健太
DF 3 山原康太郎
DF 26 金沢一矢
MF 6 谷岡昌
MF 14 斉藤涼優
MF 16 細谷航平
MF 48 行友翔哉
FW 11 藤原悠汰
監督
大木武
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 15 山越康平
DF 20 松田佳大
DF 22 柳澤亘
DF 42 高木友也
DF 44 山口竜弥
MF 7 児玉駿斗
MF 8 岩尾憲
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
FW 19 宮崎純真
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
DF 97 モヨマルコム強志
MF 6 鹿沼直生
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
FW 14 梶谷政仁
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
