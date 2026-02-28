大相撲の元大関・高安の妻で演歌歌手の杜このみが２８日、自身のインスタグラムに新規投稿。夫の３６歳の誕生日に際し、思いをつづった上で２ショット写真をアップした。

２８日が３６歳の誕生日となった高安。杜は日付が変わると同時にインスタグラムに「今日は夫のお誕生日です」と記した。「間も無く始まる三月場所に向けて、大阪で稽古に励む夫と毎年一緒にお誕生日を家族で過ごす事が出来ないのが寂しいですが、いつ、どこにいても家族はひとつ 誰に対しても思いやりと温かさがあって、懐の深い夫をいつも世界一尊敬しています」とつづり、「お誕生日おめでとう！！」とメッセージをつづった。

高安は現在、３月８日に初日を迎える春場所に向け、稽古を積んでいる。フォロワーも「素敵なお揃いのお着物 これからも仲の良いご夫婦でいてくださいね」「土俵上では、強くてたくましいですが、このみさんの隣では、目尻が下がってとってもお優しそうで幸せそうですね」「いつも素敵なご夫婦」と反響の声があがっていた。