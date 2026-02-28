SNS上で拡散

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで、アリサ・リウ（米国）が輝きを放った。団体戦と個人戦の女子を制して2冠。注目度が急上昇する中、腰のタトゥーに賛否の声が上がっている。

五輪女王のタトゥーについて報じたのは、米スポーツメディア「スポーツ・イラストレイテッド」だ。

夢舞台閉幕後の26日、「リウの腰にあるタトゥーの写真がソーシャルメディア上で拡散された」とし、次のように報じた。

「このタトゥーが具体的に何をデザインしたものかは不明だが、一部ではバフォメット（悪魔崇拝やオカルトのシンボルとして認識されているもの）ではないかという声も上がっている。しかし、現時点ではあくまで憶測の域を出てはいない」

X上の海外ファンからは賛否両論が飛び交っている。

「何が悪いんだ？」「彼女は最高に美しいな」「彼女の身体、彼女の選択だ」「女性のやりたいことをやらせてやれよ」といった意見の一方で、「まだ理解できない」「除去した方がいい」「本当に馬鹿げている」とのコメントも寄せられていた。



