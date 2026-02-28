「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）がオーナーのイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）が、招待が届いたＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）に向かうことを２月２８日、斎藤誠調教師が中山競馬場で明かした。「昨日、招待が来ました。今は放牧に出ているので火曜日に美浦へ戻します。前回は速いペースを追いかけていきましたが、前向きさが出ている証拠。それも踏まえて同じジョッキーで行きたいと思います」と引き続き戸崎圭太騎手を起用する方針を伝えた。

前日２７日に「ＵＡＥダービーが決まった！またドバイに行ける！」と自身のＸで喜びを表現していた堀江氏。指揮官は「馬主に復帰されて最初の馬でこうして楽しんでもらえるのはいいですし、やれる馬だと思います」と孝行息子とともに海外でオーナーの期待に応える構えだ。

イッテラッシャイは、昨年１０月の新馬戦で、１２番人気の低評価を覆す３着に好走。同１２月の未勝利では１番人気で５馬身差の圧勝を飾り、堀江氏にＪＲＡ初白星を送った。その後、予定していた１月１０日の黒竹賞は右前肢フレグモーネのため出走取消となったが、前走はオープン初戦のヒヤシンスＳで０秒４差の３着に入った。