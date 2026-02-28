山本由伸が先頭打者弾も３回２失点、小笠原慎之介は３連続Ｋ…ＭＬＢオープン戦結果一覧
ＭＬＢのオープン戦が２７日（日本時間２８日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。ドジャースの山本由伸投手（２７）は、侍ジャパン合流前最後の当地での先発で、先頭打者本塁打を被弾したが、３回を投げて５安打２失点４奪三振だった。
ナショナルズ傘下マイナーでメジャーキャンプに招待選手で参加している小笠原慎之介投手（２８）は、アストロズ戦の８回から８番手で登板。先頭打者から３者連続三振を奪うなど、２イニングを無安打無失点４奪三振で封じ、防御率２・７０とした。
◆オープン戦（２７日）
ダイヤモンドバックス３―１マリナーズ
ナショナルズ４―４アストロズ
ブルワーズ５―２ホワイトソックス
ロッキーズ３―２パドレス
ジャイアンツ１２―４ドジャース
ロイヤルズ７―６アスレチックス
エンゼルス４―３レッズ
ホワイトソックス３―１レンジャーズ
カブス８―６ガーディアンズ
レイズ６―５ブルージェイズ
メッツ１４―３カージナルス
パイレーツ６―１オリオールズ
フィリーズ１０―２マーリンズ
ヤンキース１７―５ツインズ
タイガース１６―８フィリーズ
ブレーブス１５―８レッドソックス