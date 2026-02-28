◆練習試合 巨人―韓国・サムスン（２８日・那覇）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が１―２の６回から４番手で登板。「真っすぐもよかったし、変化球も狙ったところに大体行っていたのでよかった」とプロ入り後の実戦で最多となる３回４０球を投げ、無安打無失点４奪三振の完全投球を披露した。

１イニング目の６回、先頭のイ・ジェヒョンを１２７キロの変化球で空振り三振に仕留めると、キム・ジチャンとの対決では「前回（２３日）登板くらいから（１５０キロが）出そうな感じはあった」と、プロ入り後最速となる１５０キロを２度計測。カウント３―２から１４９キロの直球で左飛に仕留めた。２イニング目の７回１死で迎えたディアズとの対決でも１５０キロを計測。３イニング目には２死からジャン・スンヒョンを１５０キロで空振りの３球三振に仕留め、３回パーフェクトでマウンドを降りた。

実戦登板はこれで４度目。１１日の紅白戦（宮崎）で１回２Ｋの実戦デビューを飾ってから無失点を継続し、これで８イニング連続無失点となった。この日の自己採点はこれまでで最高得点となる「９０点」。「けがなく来られたので一番よかった。これまでまだオープン戦が続くので、一戦一戦しっかり投げていきたい」と先を見据えた。