フェネルバフチェのサポーターがノッティンガム・フォレストのスタジアムを破壊

UEFAヨーロッパリーグ（EL）でノッティンガム・フォレスト（イングランド）とフェネルバフチェ（トルコ）が対戦したゲームで、フェネルバフチェのサポーターから逮捕者が出て、スタジアムの座席も破壊したことが英公共放送「BBC」などで報じられている。

初戦をノッティンガムが3-0で勝利した状態で迎えた第2戦、アウェーのフェネルバフチェは後半3分までに2点を奪い逆転への機運を高めた。しかし、ノッティンガムが1点を返して2戦合計4-2で勝ち抜けを決めた試合だった。

しかしながら、この試合は前半からフェネルバフチェのサポーター席から物が投げ込まれるなどして中断する場面もあった。BBCでは、地元警察による捜査が進行中ながらも発煙筒の投げ込み、警備員への暴行、立ち入り禁止エリアへの侵入によりそれぞれ1人の合計3人がすでに逮捕されたという発表を報じた。

また、試合終了後にファンが退場した後、アウェー側の座席の一部が損傷していたことも判明した。これについてはスポーツ専門局「ESPN」の英国版も画像を投稿しているが、座席が完全につぶれてしまっている。

BBCでは、地元警察による「我々は入手可能なすべての映像を分析し、事件に関与した可能性のある人物を特定する」というコメントも報じた。今後、欧州サッカー連盟（UEFA）からも処分が下される可能性もある。（FOOTBALL ZONE編集部）