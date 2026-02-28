イランが「核爆弾につながる核物質を保有しない」ことに同意　オマーン外相が仲介協議の大きな進展を明言

アメリカとイラン政府の核開発をめぐる協議で、仲介をしているオマーンの外相が27日、アメリカメディアのインタビューで「イランが爆弾の製造につながる核物質を決して保有しない」ことに同意したことを明らかにしました。

オマーンのバドル外相は、27日に公開されたアメリカ・CBSのインタビューでイランが「爆弾の製造につながる核物質を決して保有しない」ことに同意したと述べ、「大きな成果」だと強調しました。

バドル外相のインタビューによりますと、イランが保有する既存の濃縮ウランは「可能な限り低濃度に混合」され、「燃料に変換される」と説明しています。

さらに、バドル外相は、イランは合意条件を検証するため、国連の国際原子力機関（IAEA）の査察官に核施設への「完全なアクセス」を認める用意があるとも述べています。

バドル外相は、「アメリカの攻撃を回避するのに十分な進展があったと考えているか」との質問に対し、「そう願っている」と答えた一方、詳細を詰めるために「もう少し時間が必要だ」とも述べ、技術的な協力が来月2日に、オーストリアの首都ウィーンで行われるとしています。