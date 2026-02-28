俳優生田斗真（41）が、27日放送の日本テレビ系「バズリズム02」（金曜深夜0時59分）にゲスト出演。学生時代に風間俊介とハマったテレビゲームについて語った。

生田の30年来の友人として風間がVTR出演。学生時代の思い出について「（生田が）僕んちに遊びに来た時に、二人で恋愛シミュレーションゲームをやることになって。『今日この子から告白されたいんだ』って言って、二人でぶっ通しでやったりとか」と振り返った。

また「テスト前だって言ってるのに『俺はテスト前じゃない』って言って、斗真と山下（智久）がうちに来て。二人がゲームをやってるけど、僕は机に向かって勉強してるとか。テスト期間が学校によってズレてるので、あの人たち関係なく来たなって思いました」と苦笑した。

スタジオの生田は、風間の思い出話に「当時ゲームしに行きましたね、風間の家に。『ときめきメモリアル』ね」としみじみ。ゲームについて「朝日奈っていう女の子がいるんですけど、朝日奈を風間と俺で朝まで口説いてた」と語り、バカリズムから「いけたんですか？」と聞かれると、「いけました。二人で朝方、ヨッシャー！みたいな」と笑っていた。