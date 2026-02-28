「琥珀色」という言葉には、時間を閉じ込めたような深みと、やさしく包み込む温度があります。夕暮れの光、熟成された酒の色、古い記憶の奥に沈んだ感情――その響きだけで、どこか懐かしく穏やかな情景が浮かんできます。音楽の世界でも「琥珀色」は、派手さよりも余韻や深さを大切にするモチーフとして用いられてきました。過ぎ去った日々への想いや、大人になって気づく感情の機微を、静かにすくい上げるような楽曲が多いのも特徴です。同じ「琥珀色」というタイトルでも、描かれるのは恋の記憶だったり、人生の一場面だったりと、その表情はさまざまです。今回は、タイトルに「琥珀色」を冠した楽曲の中から、印象的な5曲を紹介します。音の中に溶け込んだ琥珀色の時間を、ゆっくり味わってみてください。



●くるり「琥珀色の街、上海蟹の朝」



●tonun「琥珀色の素肌」



●マツヤマイカ「琥珀色ロンリネス」



●山崎まさよし「琥珀色の向かい風」



●あみん「琥珀色の想い出」



（written by 山崎健治）

外部サイト